مواجهات منتظرة في المجموعة الأولى

تتواصل الأربعاء مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز لكرة القدم بلقائين في المجموعة الاولى حيث سيواجه نجوم أجدابيا ضيفه الأخضر بملعب أجدابيا فيما ينزل الصداقة ضيفا على التحدي بملعب شهداء بنبنا على أن تختتم مباريات الجولة بمواجهة دارنس والأهلي بنغازي بملعب درنة يوم الجمعة.

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