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طائرة الهلال تتأهل إلى نهائيات كأس ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 23 فبراير 2021 ( وال ) – تمكن فريق الهلال الأول للكرة الطائرة من اقتلاع ورقة التأهل النهائية ، وذلك لتصفيات كأس ليبيا للعبة عن المنطقة الأولى، عقب تفوقه على الأهلي بنغازي ثلاثة أشواط لشوطين، في المباراة التي جمعت الفريقين – أمس الإثنين – بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

نتائج الأشواط الشوط

الأول انتهى لصالح الهلال بنتيجة ( 25/22 ).

الشوط الثاني انتهى لصالح الهلال بنتيجة ( 25/23 ).

الشوط الثالث انتهى لصالح الأهلي بنتيجة ( 25/18 ).

الشوط الرابع انتهى للأهلي بنتيجة ( 25/23 ).

الشوط الخامس والأخير انتهى للهلال بنتيجة ( 15/13 ).

وبهذه النتيجة يتأهل فريق الهلال للكرة الطائرة إلى نهائيات كأس ليبيا للطائرة، والتي ستقام في العاصمة طرابلس مطلع شهر مارس المقبل. ( وال – بنغازي ) س أ

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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