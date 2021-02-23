الدوري الليبي لكرة القدم .. أبوسليم والخمس يفشلان في هز الشباك

طرابلس 23 فبراير 2021 ( وال ) – فشل فريقا أبوسليم و الخمس في هز شباك الآخر، عندما ساد التعادل السلبي اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب طرابلس الدولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي لكرة القدم .

هذا اللقاء الذي جرى – أمس الإثنين – قاده الحكم ( محمد الهوني )، حيث أن المقابلة لم ترتق إلى المستويات المطلوبة، ولم تلبي طموحات جماهير الفريقين، فضلاً على أن المباراة لم تشهد فرص سانحة للتسجيل طوال الـ 90 دقيقة، حتى أعلن الهوني صافرة النهاية بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الخمس رفع رصيده من النقاط إلى ( 4 ) نقاط، جمعها من أربعة تعادلات، فيما رفع أبوسليم رصيده من النقاط إلى ( 5 ) نقاط، جمعها من فوز ، وتعادل، وخسارة أمام الوحدة. ( وال – طرابلس ) س أ

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