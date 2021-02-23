بطموح كبير.. “اتحاد الجمارك” يطمح للصعو للممتاز

رغم استعداداته المتأخرة وعدم جاهزية ملعبه الرئيس؛ فإن طموحات فريق “اتحاد الجمارك” ما زالت تُعانق السماء؛ في سبيل تحقيق أحلام منتسبيه ومجلس إدارته، في الصعود إلى مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وفي هذا الموسم؛ يترقب عشاق “الغلالة الزرقاء والصفراء” بمصلحة الجمارك، ظهور فريقهم بمستويات جيدة، حتى يكون منافسًا شرسًا، كالمعتاد، على إحدى بطاقات الصعود لدوري الأضواء.

وضمن تحضيراته لدوري الدرجة الأولى؛ خاض الجمارك عدة مباريات ودّية، كان آخرها أمام فريق أبوسليم، وبالرغم من فقدانه النتيجة؛ إلا أن رفاق المخضرم “نورالدين المصراتي” قدّموا أداءً جيدًا ومبشرًا بإمكانية المنافسة، وبلوغ الهدف المنشود.

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