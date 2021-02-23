بثنائية نظيفة الأولمبي يتفوق على الشط

طرابلس 23 فبراير 2021 (وال) – نجح فريق الأولمبي لكرة القدم من تحقيق أول فوزه له هذا الموسم بالبطولة الليبية، عقب تغلبه على مستضيفه الشط بنتيجة هدفين نظيفين، وذلك لحساب الجولة الرابعة من مرحلة ذهاب لفرق المجموعة الثانية، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

هذا اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب طرابلس الدولي – اليوم الثلاثاء – توسطه الحكم (زيدان قرين) دخله الفريقان وكل منهما يأمل في تحقيق الفوز، وتخطي وتفادي نتائجه السلبية التي حققها الأسابيع الماضية

أولمبي الزاوية الفريق الضيف كان أكثر هجوماً ، وباحثاً عن زيارة شباك الشط ، وكان استفاقته نحو تحقيق المراد واضحة، وعند الدقيقة (30) ومن كرة عرضية أرسلت نحو اللاعب (معاد الصغير)، فالأخير لم يتردد في إيداع كرته داخل شباك الشط، معلناً بذلك أول أهداف الأولمبي باللقاء.

واصل الأولمبي التحرك، وأستمر في ضغطه على مستضيفه الشط، ومع كثر المحاولات ، تمكن المهاجم (محمد غومة) من توقيع الهدف الثاني للأولمبي ، منهياً به دقائق الشوط الأول، والتي آلت للأولمبي بثنائية نظيفة.

في النصف الثاني من المباراة حاول الشط كثيراً تقليص الفارق ، ولما لا العودة للمباراة مجدداً، لكنه أصطدم بتكتل دفاعي جيد من الأولمبي، الذي نظم في هذا الشوط خطوط الفريق الثلاثة معتمداً على الهجمات المرتدة، وبقي الحال هكذا حتى أعلن الحكم (زيدان قرين) صافرة النهاية بتفوق الأولمبي بهدفين نظيفين. (وال – طرابلس ) س أ

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