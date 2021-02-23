تعادل سلبي يحسم لقاء السويحلي وضيفة الأهلي طرابلس

اخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل السلبي قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الليبي لكرة القدم، والتي جمعت السويحلي ومنافسه الأهلي طرابلس في لقاء احتضنه ملعب مصراتة في إطار منافسات المجموعة الثانية .

وبالرغم وجود أسماء كبيرة في الفريقين إلا أن الأداء لم يكن في المستوى المطلوب وشهد الشوط الأول سيطرة للسويحلي دون فاعليه وتحسن الأداء في الشوط الثاني لكن دون أن يصل أى فريق للشباك .

وبهذا التعادل اضاف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح الأهلي طرابلس بثمان نقاط بينما أصبح السويحلي 4 نقاط من 4 مباريات .