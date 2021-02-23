“بوعجيلة” ينقذ النصر في  الـ 90  ويسجل هدف التفوق أمام خليج سرت

بنغازي 23 فبراير 2021 ( وال ) – منح لاعب النصر البديل (مهند بوعجيلة) فريقه ثلاثة نقاط ثمينة، عندما قاده للانتصار على ضيفه خليج سرت بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك لحساب مرحلة الذهاب من الأسبوع الرابع لفرق المجموعة الأولى، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تقديم أفضل العروض

المباراة التي جرت – اليوم الثلاثاء – على أرضية ملعب شهداء بنينة، قادها الحكم (مفتاح العلمي)، سيما أن الفريقان حاولا تقديم أفضل العروض وتحقيق نتيجة إيجابية ومرضية خلال دقائق النصف الأول من المقابلة، خاصة من جانب النصر الذي يدخل كل مباراة مدافعاً عن لقب الدوري الليبي .

الشوط الأول، لم نشاهد فيه هجمات خطرة ، تذكر وتكتب، فكانت قليلة الفرص على المرميين، فعند الدقيقة (8) أبطل الحارس (كمال بلعيد) إنفراد لاعب النصر (أحمد الكوري) الذي حاول وضع كرته فوق الحارس، لكن الأخير خرج في التوقيت المناسب ومنع النصر من تحقيق أول الأهداف.

ومع مطلع الدقيقة (29) أبعد المدافع (عصام الدغيلي) تسديدة المدافع (صلاح فكرون) بعيداً عن مرماه، وأضاع النصر هدف محقق في الدقيقة (35) عندما وجد اللاعب (فائز الشيخي) نفسه منفرداً بالحارس (كمال بلعيد)، مصوباً كرته على مرتين، فالأول أبعدها الحارس، وفي الثانية تدخل المدافع (أصميدة محمد) مبدعاً الخطر إلى ركينة.

وظهر المحترف بفريق النصر الموريتاني (ديالاي) في الدقيقة (38) مصوباً من خارج منطقة العمليات، وجدت تمركز (كمال بلعيد) الصحيح ، وفي الدقيقة (45) أبعد الحارس ذاته رأسية (عزو بنينة)، الذي مررها له (أحمد الكوري)، لتنتهي بعدها دقائق الشوط الأول بالتعادل السلبي .

الكوري و أول الأهداف

جاء الشوط الثاني أكثر سخونة من سابقة، حيث أن النصر تقدم نحو مرمى (كمال بلعيد)، والذي بدوره تصدى لتصويبه المهاجم (عزو بنينة)، وذلك في الدقيقة (49)، في حين أكد الأبعاد المدافع (عبد القادر أحويلات).

وشهد الدقيقة (58) تصدي رائع للحارس (إسلام الهرام) على مرتين، بعد أن قام بإبعاد الكرة الحرة المباشرة التي نفذها (على الجعفري)، تليها تصويبه البديل (محمد بالقايد) والتي مرت بجانب القائم الأيمن للحارس (إسلام الهرام).

ومع سعي النصر لتحقيق أول الأهداف جاءت الدقيقة (62) بالجديد ، بعد أن تمكن اللاعب (أحمد الكوري) من إمضاء أول هدف بالمقابلة، مستثمراً بنجاح الركنية التي لعبها (فايز الشيخي) ومستفيداً من حالت عدم التمركز الجيد لمدافعي خليج سرت.

بلعيد يعدل، و بوعجيلة يمنح

وعلى الرغم من دخول هدف في شباكه، إلا أن خليج سرت ظل باحثاً عن تعديل النتيجة، وأجرى مدربه (جمال خميس) العديد من التغييرات، وعند الدقيقة (73) احتسب حكم اللقاء (مفتاح العلمي) ركلة جزاء للخليج، بعد أن لمسة الكرة يد المدافع (عبد الله الشريف)، تقدم للكرة (سعد بلعيد) معدلاً النتيجة في ذلك.

وعند الدقيقة (80) تدخل المدرب المصري للنصر (محمد عودة) مشركاً اللاعب (مهند بوعجيلة)، على أمل أن يحث الفارق ويقتنص نقاط المباراة الثلاثة، فيما تبقى من عمر المباراة.

وعند الدقيقة (90) توغل البديل (مهند بوعجيلة) داخل دفاعات خليج سرت، مما أجبر أحد المدافعين لإيقافه بعرقلة محتسباً (العملي) ركلة جزاء للنصر، ليتقدم لها اللاعب ذاته مانحاً بها ثلاثة نقاط جديدة ومنقضاً النصر من فخ التعادل الإيجابي. (وال – بنغازي) س أ

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