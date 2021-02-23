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التعادل السلبي يُخيّم على لقاء السويحلي الأهلي طرابلس

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خيّم التعادل السلبي على قمة الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والتي جمعت بين الأهلي طرابلس ومضيفه السويحلي على ملعب مصراتة.

وحاول الفريقان افتتاح النتيجة منذ البداية، لكن الشوط الأول لم يشهد فرصاً خطيرة على المرمى، في الشوط الثاني كان الأهلي طرابلس أخطر وكاد أن يفتتح النتيجة في أكثر من مناسبة، خاصة في الفرصة التي أضاعها مهاجمه أحمد كراوع.

وبذلك انتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي، ليضيف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح الأهلي طرابلس بثماني نقاط في صدارة الترتيب، بينما حل السويحلي ثانيا برصيد ست نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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