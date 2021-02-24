التعادل الإيجابي يسود لقاء التعاون وشباب الجبل في الدوري الليبي 

أجدابيا 23 فبراير 2021 (وال)- ساد التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة؛ لقاء فريقي التعاون وضيفه شباب الجبل ضمن حساب الأسبوع الرابع من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى، من منافسات الدوري الليبي لكرة القدم.

هذا اللقاء الذي جرى يوم الثلاثاء على أرضية ملعب أجدابيا، أداره الحكم محمد عبد الله، انتهى الشوط الأول فيه بنتيجة هدف دون رد لمصلحة فريق التعاون، لاسيما وأن الهدف جاء عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء للتعاون، نفذها اللاعب عباس دومة، فضلا على إن ركلة الجزاء تسبب فيها المهاجم الشامخ القذافي .

في الشوط الثاني، نجح شباب الجبل في تعديل النتيجة عن طريق أنس الورفلي، بعد أن استثمر الكرة العرضية التي أرسلت إليه، بعدها بقليل عاد التعاون ليضيف الهدف الثاني له من خارج منطقة الجزاء، بواسطة الواعد معتز بالعيد، في حين استطاع شباب الجبل تعديل النتيجة عن طريق سامي الغولة.

وقد تحصل لاعب التعاون الواعد معتز بالعيد جائزة أفضل لاعب في اللقاء، مقدمة من صحيفة أخبار أجدابيا، والتي بدورها في كل مباريات الدوري الليبي تختار اللاعب الأبرز باللقاء.

يذكر أن اللقاء قاده الحكم محمد عبد الله كحكم وسط، بمساعدة كل من مساعد أول باسم سيف النصر، ومساعد ثان موسى العوامي، وعبد الله الفضيل حكمًا رابعًا، وإبراهيم فركاش مراقبًا للقاء.(وال – أجدابيا) س أ/ ر ت

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