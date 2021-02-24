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انسحاب أستراليا وقطر من كوبا أميركا 2021

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الأمين العام لاتحاد أميريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” -الثلاثاء- إن منتخبي استراليا وقطر انسحبا من كأس كوبا أميركا لكرة القدم هذا العام 2021 .. وكان من المقرر أن ينضم المنتخبان لــ”10″ منتخبات من أميركا الجنوبية في البطولة التي تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا معاً في شهري يونيو ويوليو.

وأكد الأمين العام “جونزالو بيوسو ” في تصريحات إذاعية له بقوله: “لن تشارك قطر واستراليا في كأس كوبا أميركا” بعد اعتذار الاتحاد القطري لكرة القدم بعد قرار الانسحاب الذي قال إنه اتخذه بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي للعبة “تأجيل المباريات المتبقية من الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى يونيو المقبل” بسبب استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا حيث تتعارض هذه المواعيد الجديدة مع كأس كوبا أميركا، فاستراليا وقطر من أعضاء الاتحاد الآسيوي وستتأثر أيضا بهذا التأجيل.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مدرب استراليا غراهام أرنولد قوله: “كان لاعبو استراليا والطاقم الفني يتطلعون بشدة لخوض هذه التجربة الفريدة باللعب في كأس كوبا أمريكا لكن لسوء الحظ بسبب وباء كوفيد-19 لن نستطيع المشاركة في نسخة 2021.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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