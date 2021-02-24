بايرن ميونخ يحسم مواجهة الأولمبيكو أمام لاتسيو

تقرير 218

مواجهة الأولمبيكو بين لاتسيو الإيطالي الذي استقبل بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال بايرن ميونخ الذي أنهى موسمه الماضي بسداسية تاريخية .

البافاري لم ينتظر سوى تسع دقائق لافتتاح التسجيل بعد هفوة دفاعية أرتكبها دفاع لاتسيو إستغلها هداف الفريق روبرت ليفاندوفسيكي أمام الحارس بيبي رينا مسجلاً الهدف الأول .

لاتسيو حاول معادلة النتيجة وأهدر الإسباني لويس ألبيرتو فرصة بعد تمريرة كوريا إلا أن الحارس نوير تصدى لها بسهولة .

الدقيقة الرابعة والعشرين حملت تسجيل بطل أوروبا للهدف الثاني من تسديدة أرضية للواعد جمال موسيالا واضعاً البافاري متقدماً بثنائية، البايرن حاول تعزيز النتيجة بهدف ثالث لكن الإبعاد كان عنواناً للحارس رينا أمام ليفاندوفسكي في المرة الثانية .

أعصار بافاريا تواصل في العاصمة روما والفرنسي كينغيسلي كومان تلاعب بالدفاع وسدد كرة أبعدها رينا قبل أن تأتي أمام ليروي ساني الذي أضاف الهدف الثالث قبل انقضاء الشوط الأول .

في الشوط الثاني لم ينتظر الأحمر الألماني إلا دقيقتين لتسجيل الهدف الرابع والذي أراح بطل القارة العجوز بعد هدف بالخطأ لفرانشيسكو أتشيربي ، قبل أن يقلص البيانكوتشيليستي الفارق عبر الأرجنتيني خواكين كوريا .

البايرن وضع قدماً في ربع النهائي في طريقه للمحافظة على لقبه الأوروبي ، أما نسور العاصمة الإيطالية فعليهم الخروج بأقل الأضرار في رحلة أليانز أرينا في مارس المقبل .

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