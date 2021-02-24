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“مقصية جيرو” تقود البلوز للفوز على أتلتيكو مدريد

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق تشيلسي فوزاً غالياً على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل في المباراة التي أحتضنها ملعب أرينا ناسيونالا بالعاصمة الرومانية بوخاريست ضمن ثمن نهائي المسابقة.

وانتظر البلوز حتى الدقيقة الثامنة والستين ليسجل هدف المباراة الوحيد بمقصية رائعة للفرنسي أوليفيه جيرو، ليحسم الفريق اللندني موقعة الذهاب ويقترب من بلوغ ربع النهائي، ولم تلعب المباراة في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد بسبب الإجراءات الصحية التي تفرضها إسبانيا وبريطانيا ليغير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مكان المباراة التي أقيمت في رومانيا.

وستقام مباراة الإياب في ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة لندن في السابع عشر من مارس المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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