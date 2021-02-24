“مقصية جيرو” تقود البلوز للفوز على أتلتيكو مدريد

حقق تشيلسي فوزاً غالياً على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل في المباراة التي أحتضنها ملعب أرينا ناسيونالا بالعاصمة الرومانية بوخاريست ضمن ثمن نهائي المسابقة.

وانتظر البلوز حتى الدقيقة الثامنة والستين ليسجل هدف المباراة الوحيد بمقصية رائعة للفرنسي أوليفيه جيرو، ليحسم الفريق اللندني موقعة الذهاب ويقترب من بلوغ ربع النهائي، ولم تلعب المباراة في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد بسبب الإجراءات الصحية التي تفرضها إسبانيا وبريطانيا ليغير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مكان المباراة التي أقيمت في رومانيا.

وستقام مباراة الإياب في ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة لندن في السابع عشر من مارس المقبل.

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