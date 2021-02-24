بروكلين نتس يواصل سلسلة انتصاراته في الـNBA

واصل بروكلين نتس انتصاراته بفوزه السابع توالياً وهذه المرة أمام ضيفه ساكرامنتو كينغز بمائة وسبعة وعشرين نقطة مقابل مائة وثمانية عشر في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين .

وبرز اللاعب بروس براون في المواجهة بعد غياب دورانت للمرة الخامسة على التوالي بعد الإصابة، حيث تمكن من تسجيل تسعة وعشرين نقطة، فيما ساهم اللاعب إيرفينغ بأحدى وعشرين نقطة، ورغم تقدمه تأخر بروكلين نتس في الربع الأخير بمائة وعشرة مقابل مائة وتسعة إلا أن الفريق تدارك الأمور في الدقائق الأخيرة بتسجيلة أربعة عشر نقطة متتالي، ليحقق انتصاراً غالياً ملحقاً الخسارة الثامنة على التالي بسكرامينتو كينغز في الدوري الأمريكي وتحقيق الفوز الحادي والعشرين من أصل ثلاثة وثلاثين مباراة متتالية.

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