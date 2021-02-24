سلة النصر تنهي مرحلة الذهاب بالعلامة الكاملة، والأهلي بنغازي يتفوق على التحدي

بنغازي 24 فبراير 2021 (وال) جرت في مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي – اليوم الثلاثاء – آخر مباريات مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية، من الدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021 ، وذلك بإقامة مباراتين.

ففي اللقاء الأول الذي أقيم في مجمع سليمان الضراط، حقق فريق النصر لكرة السلة فوزه الخامس توالياً هذا الموسم ، عقب تفوقه على الهلال بفارق ( 40 ) نقطة، وذلك لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة الذهاب من الدوري الليبي لكرة السلة.

هذا وقد توسط المباراة ثنائي تحكيمي متكون من ( عبد العزيز الماقوري ) ، حكماً أولاً، و ( جلال الورفلي ) حكماً ثانياً، ولكم الأرباع في سطور.

الربع الأول انتهى لصالح فريق النصر بنتيجة ( 18 ) مقابل ( 12 ) نقطة.

الربع الثاني انتهى لصالح النصر إيضاً بنتيجة ( 25 ) مقابل ( 7 ) نقاط.

لتكون نتيجة الشوط الأول لمصلحة النصر بنتيجة ( 43 مقابل 19 ) نقطة.

الربع الثالث انتهى لصالح النصر بنتيجة ( 22 ) مقابل ( 17 ) نقطة.

الربع الرابع والأخير انتهى للنصر كذلك بنتيجة ( 27 ) مقابل ( 16 ) نقطة.

فيما كان إجمالي نتيجة الشوط الثاني لمصلحة النصر بنتيجة ( 49 مقابل 33)نقطة.

ففي اللقاء الثاني بذات القاعة، تمكن فريق الأهلي بنغازي من تحقيق التفوق على التحدي بفارق ( 54 ) نقطة، وبواقع ( 113 ) مقابل ( 59 ) نقطة، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الأسبوع الخامس والأخير من مرحلة الذهاب من الدوري الليبي لكرة السلة.

وتوسط هذا اللقاء كل من ( عبد الحميد الحمري ) حكماً أولاً ، و ( خالد أحنيش ) حكماً ثانياً، فيما كانت نتائج الأشواط على النحو التالي : الربع الأول انتهى لصالح الأهلي بنتيجة ( 25 ) مقابل ( 16 ) نقطة.

الربع الثاني انتهى لصالح الأهلي بنتيجة ( 32 ) مقابل ( 8 ) نقاط.

لتكون نتيجة الشوط الأول أهلاوية بنتيجة ( 57 مقابل 24 ) نقطة.

الربع الثالث انتهى لصالح التحدي بنتيجة ( 21 ) مقابل ( 18 ) نقطة.

الربع الأخير انتهى لمصلحة الأهلي بنتيجة ( 38 ) مقابل ( 14 ) نقطة.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الثاني للأهلي بنتيجة ( 56 مقابل 35 ) نقطة. (وال ـ بنغازي) س إ

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