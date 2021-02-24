اخبار الرياضة

طقطق يقود المقاصة للتأهل في كأس مصر

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد المحترف الليبي في الملاعب المصرية مفتاح طقطق فريقه مصر المقاصة للتأهل إلى الدور السادس عشر من مسابقة كأس مصر في مباراته التي جمعته بفريق أشمون.

وسجّل طقطق الهدف الأول لفريق المقاصة من علامة الجزاء في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة الثامنة والثلاثين تمكّن المحترف الليبي من تسجيل الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز فريقه وتأهله للدور المقبل.

وانضم طقطق لصفوف المقاصة هذا الموسم قادما من فريق المصري البورسعيدي الذي مثّل ألوانه الموسم الماضي.

ويسعى النجم الليبي مفتاح طقطق من خلال هذه التجربة لاستعادة مستواه الذي انخفض في الفترة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك