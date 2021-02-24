طقطق يقود المقاصة للتأهل في كأس مصر

قاد المحترف الليبي في الملاعب المصرية مفتاح طقطق فريقه مصر المقاصة للتأهل إلى الدور السادس عشر من مسابقة كأس مصر في مباراته التي جمعته بفريق أشمون.

وسجّل طقطق الهدف الأول لفريق المقاصة من علامة الجزاء في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة الثامنة والثلاثين تمكّن المحترف الليبي من تسجيل الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز فريقه وتأهله للدور المقبل.

وانضم طقطق لصفوف المقاصة هذا الموسم قادما من فريق المصري البورسعيدي الذي مثّل ألوانه الموسم الماضي.

ويسعى النجم الليبي مفتاح طقطق من خلال هذه التجربة لاستعادة مستواه الذي انخفض في الفترة الماضية.

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