الاتحاد الافريقي لكرة اليد يؤجل بطولة أفريقيا للأمم لفئة للشباب

قرر الاتحاد الافريقي لكرة اليد تأجيل بطولة أفريقيا للأمم لفئة الشباب والتي كان من المقرر أن تقام بمدينة أغادير المغربية في مارس المقبل التي من المقرر أن يشارك بها منتخبنا الوطني.

وجاء قرار الإلغاء بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد قرارا بشأن إلغاء مجموعة من البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي والتي من المنتظر إقامتها في هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار أن منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد قد دخل في معسكر تدريبي في مدينة نابل التونسية استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تم الغائها.

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