خسارة الأهلي المصري أمام سيمبا التنزاني

فريق سيمبا التنزاني انتزع صدارة المجموعة الأولى بفوزه على الأهلي المصري، بهدف نظيف، أمس ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وهذه الخسارة هي الأولي للأهلي افريقيا منذ تولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مسؤولية تدريب الفريق في أكتوبر الماضي.

وسجل هدف الفوز الموزامبيقي لويس ميكيسوني (31) رافعا رصيد فريقه إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط ليتراجع الى المركز الثالث.

في غضون ذلك، صعد فيتا كلوب إلى المركز الثاني بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف، بعدما حقق فوزا كبيرا على مضيفه المريخ السوداني بنتيجة 4-1 ليتذيل الأخير جدول الترتيب بلا رصيد.

وكان سيمبا الاكثر استحواذا والأخطر بفضل تحركات وسرعة الخماسي ميكيسوني وكلاتوس شاما وحسن صالح ديلونغا وكويس موغالو وتاديو لوناغا.

وتعددت اختراقات أصحاب الأرض من الجوانب والعمق رغم التكتل الدفاعي للاعبي الأهلي، إلا أن محمد الشناوي حال دون تسجيل سيمبا لهدف مبكر.

واستمر الضغط الهجومي لأصحاب الأرض، واعتمد لاعبو الاهلي على الهجمات المرتدة وكاد كهربا أن يحرز هدفا من تمريرة جونيور اجايي، لكنه سدد كرة علت العارضة.

ونجح سيمبا في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية لميكيسوني من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى الشناوي (31). وفقا لشبكة “سكاي نيوز”.

ومع مرور الوقت، وضح تأثر لاعبي الأهلي بدرجة الحرارة العالية والرطوبة وأيضا غياب عناصر الخبرة التونسي على معلول وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة وحسين الشحات للإيقاف.

