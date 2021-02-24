ريال مدريد أمام مهمة صعبة بمواجهة أتالانتا في الأبطال

تقرير 218

سيعود ريال مدريد إلى بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائنه منذ 2018، عندما يواجه أتالانتا في ذهاب ثمن النهائي على ملعب جيويس في بيرغامو.

وسيعاني الفريق الملكي عدة غيابات للإصابة والتي قد تُعقّد مهمة المدرب زين الدين زيدان في سعيه للذهاب بعيداً في المسابقة الأوروبية، الإصابات التي ضربت الملكي سيكون أهمها هداف الفريق كريم بنزيما، والثلاثي البرازيلي مارسيلو ورودريغو، إضافة إلى المدافع ميليتاو، خط الدفاع سيكون أمام مأزق كبير بغياب القائد سيرجيو راموس والظهير الأيمن داني كارفاخال إضافة إلى الغائب الدائم إيدين هازارد.

ومن الجهة المقابلة سيسعى أتالانتا لتحقيق المفاجأة على أرضه، خاصة أنه أصبح من الفرق الأوروبية التي تُهدد كبار القارة بعد فوزه على ليفربول في دور المجموعات وبلوغه دور الثمانية في الموسم الماضي، الفريق الإيطالي وكما أكد مدربه “جيان بييرو جاسبيريني” أنه سيطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في موقعة الإياب في مدريد منتصف مارس المقبل.

وستكون المواجهة بشعار ضمان الذهاب بعيداً من مواجهة الذهاب بالنسبة للميرينغي ومدربه زين الدين زيدان الذي بدأ يقترب من أتلتيكو مدريد في صدارة الليغا، ومفاجأة تحتاج تركيزاً وحذراً للفريق الإيطالي الذي سيسعى لتكرار مفاجأة الموسم الماضي ومواصلة مشواره الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية