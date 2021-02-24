بودابست تحضتن مواجهة ألمانية إنجليزية في الأبطال

يرحل مانشستر سيتي لمواجهة بروسيا مونشنغلادباخ في العاصمة الهنغارية “بودابست”؛ وذلك في مواجهة الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويطمح السيتي بقيادة مدربه “بيب غوارديولا” لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية، والتي وصلت إلى ثمانية عشر، وذلك بعودته لدوري الأبطال وخوض موقعة الذهاب خارج ألمانيا بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ويسعى مونشنغلادباخ لمواصلة حلمه والذهاب بعيداً في البطولة الأغلى أوروبياً، بعد التأهل إلى ثمن النهائي في مجموعة ريال مدريد وشاختار وإنتر في مفاجأة كبرى، لكن الفريق يتراجع في الفترة الأخيرة حيث يحتل المركز الثامن في البوندسليغا.

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