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بودابست تحضتن مواجهة ألمانية إنجليزية في الأبطال

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يرحل مانشستر سيتي لمواجهة بروسيا مونشنغلادباخ في العاصمة الهنغارية “بودابست”؛ وذلك في مواجهة الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويطمح السيتي بقيادة مدربه “بيب غوارديولا” لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية، والتي وصلت إلى ثمانية عشر، وذلك بعودته لدوري الأبطال وخوض موقعة الذهاب خارج ألمانيا بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ويسعى مونشنغلادباخ لمواصلة حلمه والذهاب بعيداً في البطولة الأغلى أوروبياً، بعد التأهل إلى ثمن النهائي في مجموعة ريال مدريد وشاختار وإنتر في مفاجأة كبرى، لكن الفريق يتراجع في الفترة الأخيرة حيث يحتل المركز الثامن في البوندسليغا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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