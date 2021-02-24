سلة  النصر تنهي مرحلة الذهاب متصدرة للمجموعة الثانية

بنغازي 24 فبراير 2021 (وال)- أنهى فريق النصر مرحلة الذهاب متصدرًا لفرق المجموعة الثانية، ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي الجديد 2020 – 2021 .

سلة النصر “حاملة لقب أخر نسخة من الدوري الليبي”، تصدرت لائحة ترتيب المجموعة الثانية بفارق نصف سلة عن أقرب ملاحقيه فريق الأهلي بنغازي، وذلك برصيد ( 10 ) نقاط، حققها من ( 5 ) انتصارات، فضلا على إن لاعبيه نجحوا في مرحلة الذهاب من تسجيل ( 427 ) نقطة.

النصر المدجج بالزاد البشري القوي بالعديد من الأسماء الممتازة، منها الشابة والأخرى تعد بعنصر الخبرة، تميز فيه لاعبه محمد بوزقية الشهير بـ ميدو، حيث سجل “ميدو” خلال مرحلة الذهاب ( 80 ) نقطة، وعمل خلال ( 5 ) مباريات خاضها مع الفريق ( 45 ) متابعة مابين دفاعية وهجومية، في حين تمكن اللاعب ذاته من تسجيل ( 16 ) ” سلام دانك”.

ترتيب مرحلة الذهاب:

الترتيب الأول : النصر برصيد ( 10 ) نقاط.

الترتيب الثاني : الأهلي بنغازي برصيد ( 9 ) نقاط.

الترتيب الثالث : المروج برصيد ( 8 ) نقاط.

الترتيب الرابع : التحدي برصيد ( 7 ) نقاط.

الترتيب الخامس : الهلال برصيد ( 6 ) نقاط.

الترتيب السادس : السلفيوم برصيد ( 5 ) نقاط.( وال – بنغازي ) س أ/ ر ت

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