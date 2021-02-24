التحدي يتفوق على الصداقة في الدوري الليبي لكرة القدم

بنغازي 24 فبراير 2021 (وال)- تمكن فريق التحدي من تحقيق انتصارًا مهمًا ومستحقًا على ضيفه الصداقة؛ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن حساب الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذا وقاد المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب شهداء بنينا الحكم محمد بن رشدان، حيث نجح التحدي في إنهاء الشوط الأول متقدمين على مستوى النتيجة بهدفين نظيفين.

عند الدقيقة ( 16 )، استطاع المهاجم أحمد مكاري من تسجيل أول الأهداف برأسية على يمين الحارس إدريس مصدق، مستثمرًا الكرة الحرة المباشرة التي نفذها زميله علي رزق من الرواق الأيمن.

حاول الصداقة تعديل النتيجة، وتقدم أكثر نحو مرمى الحارس أحمد عياد، الذي تدخل في الدقيقة ( 26 ) ليبعد تسديدة لاعب الصداقة محمد عزاز، التي أطلقها من خارج منطقة الجزاء إلى ضربة زاوية، في حين رد عليه حارس الصداقة إدريس مصدق مُبعدًا تسديدة عمر بوخريص، بعد أن توغل الأخير داخل منطقة الفريق الضيف، وذلك بعد مرور ( 37 ) دقيقة.

وحملت الدقيقة ( 43 ) الجديد للتحدي، حيث توغل صاحب الهدف الأول أحمد مكاري من الجهة اليمنى وسط مدافعي الصداقة، فكان قاسيًا وغير رحيم مع الحارس إدريس مصدق واضعًا كرته بنفس مكان الهدف الأول، معلنًا عن ولادة الهدف الثاني للتحدي.

الصداقة المتأخر بهدفين، ظل باحثًا عن تقليص الفارق؛ حتى وإن كانت المباراة في أنفاسها الأخيرة بالشوط الأول، وقبل صافرة نهاية النصف الأول حرم الحارس أحمد عياد الصداقة من مراده وتذليل الفارق، عندما تدخل بطريقة ممتازة في الدقيقة ( 45 ) ليبعد تسديدة عبد الحكيم بوشنة، ومعها تنتهي مجريات الشوط الأول بهدفين نظيفين.

في الشوط الثاني، ظهر واضحًا على التحدي اقتناص هدف ثالث من كرة مرتدة، في المقابلة كان الصداقة أكثر رغبة في العودة للمباراة، ومع مطلع الدقيقة ( 55 ) مرر علي رزق كرة عرضية واضعًا بذلك المهاجم جلال الزوي أمام الشباك خالية، مسجلا بذلك اللاعب ذاته الهدف الثالث للتحدي.

وشهد الدقيقة ( 58 ) ظهور الحارس أحمد عياد من جديد، وذلك عندما أبعد تسديدة عاشور شقلوف إلى ركنية، يليها مباشرة هدف الصداقة الوحيد، الذي كان عن طريق ضربة رأسية كانت عن طريق اللاعب عاشور شقلوف.

الحارس أحمد عياد، لم يتوقف في التصدي مجددًا، وحرم الصداقة من هدف أخر عند الدقيقة ( 75 ) التي شهد رأسية محمد بلاش، ليؤكد الإبعاد علاء الشامي بمبدأ الأمان، التمركز الجيد للحارس أحمد عياد جعله الأبرز في اللقاء، وفي الوقت بدل الضائع من المباراة أبعد أحمد عياد تسديدة أحمد الصغير، لتنتهي بعدها مجريات المباراة بتفوق التحدي بثلاثة أهداف لهدف.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق التحدي بهذا الفوز، قد رفع رصيده من النقاط إلى ( 9 ) نقاط، في حين تجمد رصيد الصداقة عند النقطة (4)، وذلك بعد مرور أربعة جولات من مرحلة الذهاب. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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