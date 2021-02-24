“الغنيمي” يُهدي الاتحاد فوزًا غاليًا من خارج الديار

مصراتة 24 فبراير 2021 (وال)- عاد المهاجم محمد الغنيمي مع فريقه الاتحاد من مدينة مصراتة، بفوز هام وغالي عقب تفوقه على الاتحاد المصراتي بنتيجة هدفين لهدف، ضمن حساب الأسبوع الرابع من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية، من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذه المقابلة التي أحتضنها ملعب مصراتة مساء الأربعاء، قادها الحكم الدولي محمد سعد الشحومي، كان فيها فريق الاتحاد الضيف هو المبادر بالتسجيل، وذلك في الدقيقة ( 5 ) عن طريق لعبة هوائية أطلقها في الزاوية العليا للحارس عبد الرحمن الرعيض، كانت بإمضاء المهاجم جهاد شلدون.

الاتحاد المصراتي واصل المسير نحو التعديل، وكثف من هجماته، معتمدًا كثيرًا على تحركان أحمد القديري، وعند الدقيقة ( 16 ) نال الاتحاد المصراتي ما يريد، وفيها نجح لاعبه المحترف الكاميروني كريست مابوندي من توقيع هدف التعديل باللقاء، ومعه تنتهي مجريات الشوط الأول.

واصل الفريقين الهجمات في الشوط الثاني، وكل منهما أصبح يبحث عن هدف الانتصار، في المقابلة الحذر كان شديد من ولوج الكرة شباك الأخر، وفي الدقيقة ( 86 ) أستغل مهاجم الاتحاد محمد الغنيمي الخطاء الفادح الذي أرتكبه الحارس عبد الرحمن الرعيض، عندما وقعت الكرة منه لتجد أقدام محمد الغنيمي مسجلا الهدف الثاني في اللقاء مهدي الاتحاد ثلاثة نقاط ثمينة.(وال- مصراتة) س أ / ر ت

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