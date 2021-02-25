الأخضر يواصل سلسلة انتصاراته بتفوقه على نجوم أجدابيا

أجدابيا 25 فبراير 2021 (وال)- واصل فريق الأخضر هذا الموسم سلسلة انتصاراته ونتائجه الإيجابية، إثر تغلبه على بهدف وحيد على مستضيفه نجوم أجدابيا، ضمن حساب الأسبوع الرابع لفرق المجموعة الأولى، من منافسات الدوري الليبي الممتاز.

هذه المباراة التي جرت مساء الأربعاء، أحتضنها ملعب أجدابيا، دخلها فريق الأخضر أكثر توهجًا لتحقيق الفوز، ويعي جيدًا أن الفوز يضعه في صدارة الترتيب، فيما سعى نجوم أجدابيا لكي يوقف تلك انتصارات الأخضر المتتالية.

الشوط الأول من المقابلة، التي قادها الحكم نصيب الهواري، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، إذ كانت الأفضلية في الهجمات والفرص للأخضر، ومع مطلع الدقيقة ( 60 ) تمكن اللاعب سند الشوشان من إمضاء الهدف الوحيد في اللقاء، بعد أن قام بفاصل مهاري بأحد مدافعي نجوم أجدابيا.

بهذا الفوز رفع فريق الأخضر رصيده من النقاط إلى ( 12 ) نقطة تصدر بها لائحة ترتيب المجموعة الأولى، جمعها من ( 4 ) انتصارات، فيما تجمد رصيد فريق نجوم أجدابيا عند نقطة وحيدة. (وال – أجدابيا ) س أ/ ر ت

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