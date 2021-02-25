“البوش” يقود  فريقه الوحدة للفوز على المدينة

طرابلس 25 فبراير 2021 (وال)- قاد لاعب فريق الوحدة صهيب البوش فريقه لفوز مهم، إثر تفوقه على جاره المدينة بنتيجة هدف دون رد، ضمن حساب الأسبوع الرابع لفرق المجموعة الثانية، من منافسات الدوري الليبي الممتاز.

في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

هذه المقابلة توسطها الحكم الدولي محمد الزروق، حيث دخل الوحدة اللقاء وهو يعي قيمة وصعوبة هذا اللقاء، في المقابل كان المدينة باحثًا عن تحقيق نتيجة الانتصار والتخلص من شبح النقطتان التي حصدهما في ثلاثة مباريات.

أستمر التعادل السلبي بين الفريقين في النصف الأول من المقابلة، ليتأجل موعد هدف اللقاء في الحصة الثانية، وعند الدقيقة ( 80 ) تعملق هدف الوحدة صهيب البوش، ليطلق كرة صاروخية من مسافة بعيدة استقرت في الزاوية العليا لحارس المدينة مُعلنًا عن هدف الانتصار الوحيد.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الوحدة بهذا الفوز رفع رصيده من النقاط إلى ( 7 ) نقاط، حصدها من أربعة مباريات، فيما تجمد رصيد المدينة عند النقطتان. ( وال – طرابلس ) س أ/ ر ت

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