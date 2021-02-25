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“اللجنة الأولمبية”: “برزبين” الأقرب لتنظيم أولمبياد 2032

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتجه مدينة “برزبين” الأسترالية بثقة نحو استضافة أولمبياد 2032 وقد أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية -الأربعاء- عن اختيارها لها لبدء المفاوضات بشأن الألعاب الأولمبية.

ونقلت وكالة رويترز عن “توماس باخ” رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قوله إن اللجنة وافقت على توصية اللجنة المسؤولة عن المدن المضيفة، مضيفاً -في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت-  “أوصت هذه اللجنة المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية بالدخول في حوار هادف مع ملف برزبين 2032 والمجلس التنفيذي وافق بالإجماع على هذه التوصية”.

يشار إلى أن العديد من المدن والدول أبدت اهتمامها العلني باستضافة أولمبياد 2032 بما في ذلك “برزبين” و”بودابست”المجرية و”الدوحة” القطرية و “وادي الرور” في ألمانيا و”أندونيسيا” و”الصين”  وغيرها.

يذكر أن “برزبين” الأسترالية انفردت بمميزات إضافية نظراً لوجود العديد من الملاعب الجاهزة وخطة رئيسية جيدة وخبرتها في تنظيم الأحداث الكبرى والطقس المناسب، بين العديد من المميزات الأخرى ، لاسيما أن ولاية “كوينزلاند”، التي تقع فيها “برزبين”، سبق وأن استضافت ألعاب الكومنولث 2018.. علاوةً على استضافة أستراليا لأولمبياد سيدني عام 2000 وقبل ذلك بعقود “ملبورن” في 1956.

يذكر أن العاصمة الفرنسية باريس ستستضيف الأولمبياد المقبل في 2024، بينما ستقام نسخة 2028 في مدينة “لوس أنغليس” في الولايات المتحدة الأميركية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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