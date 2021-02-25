تشكيل فريق اللاجئين للمشاركة في أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية -الأربعاء- عن الانتهاء من تشكيل فريق اللاجئين المنافس في أولمبياد طوكيو في يونيو المقبل، من مجموعة تضم 55 رياضياً في 12 لعبة، حيث أوضح توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في مؤتمر صحفي افتراضي دعمه لهؤلاء الرياضيين الذين وصفهم بالواعدين وجاءوا من 13 دولة واستضافتهم 21 لجنة أولمبية وطنية في خمس قارات “.

يذكر أن اللجنة الدولية كشفت النقاب عن أول فريق للاجئين في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بهدف زيادة الوعي بالقضية وكانت مشاركتهم من أجمل قصص هذه النسخة.. وخطف الفريق المؤلف من “10” رياضيين من سوريا والكونغو واثيوبيا وجنوب السودان الأضواء في ريو وسار في الاستاد الأولمبي في البرازيل خلال حفل الافتتاح ونافس في ألعاب القوى والسباحة والجودو.

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نقلاً عن رويترز

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