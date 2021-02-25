“الأهلي طرابلس” يتوّج ببطولة أفريقيا للألعاب الإلكترونية

توّج فريق “الأهلي طرابلس” ببطولة أفريقيا للألعاب الإلكترونية، بفوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بثلاثة أهداف دون ردّ، في مواجهة الإياب بعد خسارته مواجهة الذهاب، بهدفين دون ردّ.

واستطاع “الأهلي طرابلس” أن يقلب النتيجة على الفريق الجنوب أفريقي، ويفوز بمجموع المباراتين بثلاثة مقابل اثنين، ليحصد اللقب للمرة الأولى بعد تألقه في البطولة، ووصل “الأهلي طرابلس” إلى النهائي بفوزه على “إكس بي روجيكت” المغربي بثلاثة أهداف لهدفين.

من جهته، وصل فريق المدينة إلى نهائي كأس الاتحاد الأفريقي للألعاب الإلكترونية، بفوزه الكبير على “الإسماعيلي” المصري، بأربعة أهداف مقابل هدف.

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