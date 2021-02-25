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“ميندي” يُهدي “ريال مدريد” فوزًا غاليًا أمام “أتلانتا”

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

رحل “ريال مدريد” إلى ملعب أتليتي إيتاليا دي أتزوري، في بيرغامو، لمواجهة “أتالانتا”، في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا.

17 دقيقة؛ وصلت فيها الإثارة إلى ذروتها، بعدما أشهر الحكم الألماني توبياس ستيلر البطاقة الحمراء، مباشرة، في وجه ريمو فريلير، بعد عرقلة الظهير فيرلاند ميندي، خارج منطقة الجزاء.

طرد أثر على أداء الفريق الإيطالي وغير خطط المدرب، جيان بيرو غاسبيريني، في بقية الشوط الأول الذي سيطر “الريال” على غالب أطواره وسط فرص متنوعة.

في الشوط الثاني؛ حاول “الريال” مباغتة “أتلانتا” منذ البداية عن طريق لوكا مودريتش الذي سدّد كرة اقتربت من القائم الأيمن لأصحاب الدار.

فرصٌ للفريق الملكي؛ لم تثمر عن خطورة أخرى، وفي الوقت الذي كانت فيه المواجهة متجهة إلى تعادل يخدم مصلحة الفريقين قبل مواجهة الإياب في مدريد؛ ظهر فيرلاند ميندي بتسديدة بيمناه غالط فيها الجميع، مُسجّلاً هدف المباراة الوحيد بطريقة رائعة، هدفٌ؛ غيّر شكل المباراة وموقعة الإياب في ألفريدو دي ستيفانو، وقد تدخل في حسابات أخرى لضمان ورقة العبور إلى ربع نهائي المسابقة الأغلى أوروبيًا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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