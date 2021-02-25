“ثنائية بودابست” تُقرّب “السيتي” من ربع نهائي الأبطال

اقترب “مانشستر سيتي” من حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بفوزه خارج قواعده أمام “بروسيا مونشنغلادباخ”، بثنائية دون ردّ في المباراة التي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا، في بودابست، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفرض “السيتزن” السيطرة على أغلب مجريات المباراة باستحواذه على الكرة، كما اعتمد “مونشنغلادباخ” على الهجمات المرتدة، وانتظر الفريق السماوي حتى الدقيقة الـ 29 ليفتتح التسجيل عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا، من كرة رأسية بعد عرضية جواو كانسيلو.

وأضاف جابرييل جيسوس الهدف الثاني لمتصدر البريمرليغ في الدقيقة الـ 65؛ ليضع “السيتي” قدمًا في دور الثمانية من البطولة.

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