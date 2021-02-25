ودياً .. النصر يتفوق على نجوم السلماني

بنغازي 25 فبراير 2021 (وال) -تفوق فريق النصر لكرة القدم على نجوم السلماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن اللقاءات الودية التي يجريها الفريقين من أجل الوقوف على إمكانية كافة اللاعبين في خوض غمار المنافسات الليبية.

هذا اللقاء الذي جرى -مساء الأربعاء -على أرضية ملعب النصر، قادها الحكم إبراهيم البرعصي، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم النصر عبر اللاعب الطيب العبيدي.

مع بداية الشوط الثاني، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب نجوم السلماني ضوء الورفلي ، ومن بعدها عاد صاحب الهدف الأول الطيب العبيدي ليوقع الهدف الثاني في اللقاء.

وتحصل فريق نجوم السلماني على ركلة جزاء، تقدم لها أحمد البتروني، مقلصًا الفرق في ذلك، وعاد نجوم السلماني من جديد ليتمكن من إحراز هدف التعديل، بواسطة محمد المحجوب، وفي الوقت بدل الضائع أستطاع النصر من تسجيل الهدف الثالث عن طريق يوسف الزلاوي . ( وال – بنغازي ) س أ/ ر ت

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