الأنوار والتعاون يقصان شريط مباريات الأسبوع الخامس للدوري الممتاز

يفتتح فريق الأنوار مباريات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الممتاز يوم الاثنين المقبل عندما يستضيف فريق التعاون في ملعب بنينا ضمن مباريات المجموعة الأولى من الدوري الممتاز.

فيما ستلعب يوم الثلاثاء مباراتان ضمن منافسات نفس المجموعة حيث يستقبل الأهلي بنغازي فريق الصداقة في ملعب بنينا ويقابل شباب الجبل نجوم اجدابيا في ملعب شيخ الشهداء، بينما يستضيف الأربعاء فريق الأخضر المتصدر التحدي في قمة مباريات الجولة.

فيما تقام يوم الخميس مبارتان تجمع الأولى النصر بفريق الهلال ويستقبل في الثانية خليج سرت دارنس في ختام مباريات الأسبوع الخامس.

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