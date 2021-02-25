“العزيزية” تستضيف دورة لحكّام كرة اليد بإشراف الاتحاد العام

اختتمت الدورة التدريبية لحكام كرة اليد، التي أشرف عليها الاتحاد العام، بالتعاون مع كلية التربية البدنية بجامعة الجفارة، وحضر حفل الاختتام رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية العزيزية.

وألقى، في هذا الحفل، رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد كلمة؛ هنأ فيها الحكام الذين اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح، وأكد على ضرورة العمل؛ من أجل رفع مستوى التحكيم في هذه اللعبة.

كما شكر الجهات داخل بلدية العزيزية على تعاونها من أجل إنجاح هذه الدورة.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الجهات التي ساهمت في إنجاح الدورة، وتم كذلك تقديم شهادات إنهاء دورة التحكيم للحكّام الجُدد.

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