أبوسليم يواجه رفيق في افتتاح منافسات الأسبوع الخامس

وفي المجموعة الثانية يستقبل فريق أبوسليم فريق رفيق في ملعب طرابلس ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز.

فيما يستصيف يوم الثلاثاء فريق الخمس الشط في ملعب الخمس، ويرحل فريق السويحلي لملعب الزاوية لمواجهة الأولمبي يوم الأربعاء، فيما يحل فريق المحلة ضيفا على فريق الاتحاد يوم الخميس بملعب طرابلس الدولي، قبل أن تختتم مباريات الجولة يوم السبت بمواجهتين تجمع الأولى فريق الاتحاد المصراتي بفريق الوحدة، ويستقبل في الثانية فريق الأهلي طرابلس فريق المدنية في أبرز مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز.

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