اخبار الرياضة

أبوسليم يواجه رفيق في افتتاح منافسات الأسبوع الخامس

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

وفي المجموعة الثانية يستقبل فريق أبوسليم فريق رفيق في ملعب طرابلس ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز.

فيما يستصيف يوم الثلاثاء فريق الخمس الشط في ملعب الخمس، ويرحل فريق السويحلي لملعب الزاوية لمواجهة الأولمبي يوم الأربعاء، فيما يحل فريق المحلة ضيفا على فريق الاتحاد يوم الخميس بملعب طرابلس الدولي، قبل أن تختتم مباريات الجولة يوم السبت بمواجهتين تجمع الأولى فريق الاتحاد المصراتي بفريق الوحدة، ويستقبل في الثانية فريق الأهلي طرابلس فريق المدنية في أبرز مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك