رسمياً.. الكاف يرفع الحظر عن الملاعب الليبية

أخبار ليبيا 24

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف ” رفع الحظر عن الملاعب اللبيبة المفروض منذ أكثر من سبع سنوات بسبب الانقسامات السياسية والأوضاع الأمنية، التي باتت تشهد انفراجاً في العديد من المسارات المحلية والدولية.

وجاء ذلك في كلمة مسجلة لرئيس الاتحاد العام الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، اليوم الخميس، من موريتينا.

وقال الشلماني، “إن الكاف قرر رفع الحظر عن الملاعب الليبية بشكل كامل، مشيرا إلى أن الكاف أبدى بعض الملاحظات عن ملعبي طرابلس وبنينا والتي سيتم تداركها وإجراء التعديلات المطلوبة.

وأكد الشلماني أن ملعب طرابلس سيحتضن مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره التونسي ضمن تصفيات الكان، في حين سيحتضن ملعب شهداء بنينا مباريات الأهلي بنغازي ممثل ليبيا في الكونفدرالية.