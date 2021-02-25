نادي طبرق للرماية يتوج ببطولة وحدة ليبيا للرماية

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج نادي طبرق للرماية، اليوم الخميس، ببطولة وحدة ليبيا للرماية التي تشرف عليها اللجنة الفنية للرماية بالمنطقة الشرقية.

وتوج لاعب نادي طبرق للرماية الرامي، أكرم محمد إبراهيم، بالبطولة برصيد 57 نقطة بعد مسابقة شارك فيها 54 راميا من أندية طبرق الصقور والمختار والشباب ونادي طبرق للرماية ونادي بنغازي للرماية وحطين والأولمبي الزاوية.

وجاء في الترتيب الثاني لاعب نادي طبرق للرماية الرامي، أرحومة محمد أرحومة ثانيا برصيد 56 نقطة، في حين جاء ثالثا لاعب نادي الرماية بنغازي الرامي، أشرف عبدالسلام أمديقش.

يشار إلى البطولة التي اختتمت اليوم الخميس، نظمت برعاية الاتحاد العام الليبي للرماية.