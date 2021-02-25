مهنئًا الجماهير الرياضية .. الشلماني: الكاف يرفع الحظر عن الملاعب الليبية

نواكشوط 25 فبراير 2021 (وال)- هنأ رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، الجماهير الرياضية الليبية بإعلان الكاف رفع الحظر عن الملاعب الليبية.

هذا وجاء ذلك – في تسجيل فيديو نشره الاتحاد – عبر صفحته الرسمية – لرئيس الاتحاد من العاصمة الموريتانية نواكشوط، يُهنئ فيه جماهير الرياضة وعشاق كرة القدم، بمناسبة رفع الحظر كاملا عن الملاعب الليبية.

ودعا الشلماني الجهات الأمنية بضرورة وضع الخطة الأمنية المناسبة لاستقبال مباراة المنتخب الليبي أمام منتخب تونس المزمع إقامتها في شهر مارس المقبل، ضمن تصفيات كأس أفريقيا على أرضية ملعب بنينا الدولي. (وال- نواكشوط) ف ح/ ر ت

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