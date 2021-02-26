“إيفرتون” يُمدّد عقد الظهير الفرنسي “ديني” لـ4 مواسم

أعلن “إيفرتون” تجديد عقد الظهير الدولي الفرنسي لوكاس ديني، حتى 2025؛ ليواصل مشواره مع سابع البريمرليغ.

وأكد الظهير الأيسر الفرنسي، أن جمهور الفريق جعله يشعر كأنه في منزله، كما أن ثقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تعد سببًا رئيسًا في البقاء داخل ملعب “غوديسون بارك”، لفترة جديدة.

وانتقل “ديني” إلى “إيفرتون” في صيف 2018، قادمًا من “برشلونة” بعد لعبه مع “باريس سان جيرمان وليل” في فرنسا.

واختير “ديني “كأفضل لاعب مع “التوفيز”، في أول مواسمه مع الفريق، حيث لعب 97 مباراة، وسجّل خمسة أهداف كما ساهم في 19 كرة حاسمة.

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