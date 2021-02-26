بتعادله أمام “النجم الأحمر”.. “ميلان” يتأهّل في الدوري الأوروبي

تأهّل “ميلان” إلى الدور القادم من منافسات الدوري الأوروبي، عقب تعادله على أرضه، أمام “النجم الأحمر”، الصربي، بهدف لمثله؛ مستفيدًا من نتيجة مباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

“ميلان”؛ تقدم في النتيجة عن طريق لاعبه الإيفواري، فرانك كيسي، من علامة الجزاء في الدقيقة التاسعة.

وعدّل ألفاردو بن، النتيجة لصالح “النجم الأحمر” في الدقيقة الـ 24 من زمن الشوط الأول.

ولم تتغير نتيجة المباراة حتى نهايتها؛ لتنتهي الأمور بهذا التعادل، الذي جعل “ميلان” يتأهّل بفضل أفضلية الهدف خارج القواعد.

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