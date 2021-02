ثمن نهائي الدوري الأوروبي.. ميلان يواجه يونايتد

أقيمت قرعة دوري الـ16 من الدوري الأوروبي، اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية.

وجمعت القرعة نادي ميلان ومانشستر يونايتد، في قمة نارية، فيما يواجه آرسنال خصمه أولمبياكوس اليوناني، في مواجهة مكررة من الموسم الفائت.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

أياكس x يونغ بويز

دينامو كييف x فياريال

روما x شاختار دونيتسك

أولمبياكوس x آرسنال دينامو زغرب x توتنهام

مانشستر يونايتد x ميلان

سلافيا براجغ x رينجرز

غرناطة x مولده

وكان مانشستر يونايتد قد تأهل إلى دور الستة عشر بالدوري الأوروبي عقب تعادله بدون أهداف مع ريال سوسيداد، أمس الخميس، ليكمل انتصاره 4-صفر في مجموع المباراتين على الفريق الإسباني.

فيما تأهل ميلان بصعوبة على حساب منافسه ريد ستار بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض بعد التعادل 3-3 في مجموع المباراتين إذ استفاد الفريق الإيطالي من تعادله 1-1 في سان سيرو.

ومنح فرانك كيسي التقدم لميلان من ركلة جزاء قبل أن يدرك الفاردو بن نبهان التعادل للفريق الضيف الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين.

