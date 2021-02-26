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بايرن ميونخ يستعيد مولر وغنابري

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعاد بايرن ميونخ جهود مهاجميه توماس مولر وسيرج غنابري بعد تعافي الأول من فيروس كورونا والثاني من إصابة عضلية.

وخضع مولر للحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا قبل نهائي مونديال الأندية قبل أسبوعين والتي توج بها العملاق البافاري، وعاد مولر لخوض التدريبات الفردية قبل الالتحاق بالمجموعة لكن النادي البافاري لم يحدد بعد العودة المحتملة للاعب لخوض المباريات.

من جهة أخرى عاد سيرج غنابري إلى تدريبات بطل السداسية للمرة الأولى عقب إصابته في عضلة الفخذ التي تعرض لها في نهائي كأس العالم للأندية أمام تيغريس المكسيكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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