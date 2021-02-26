بايرن ميونخ يستعيد مولر وغنابري

استعاد بايرن ميونخ جهود مهاجميه توماس مولر وسيرج غنابري بعد تعافي الأول من فيروس كورونا والثاني من إصابة عضلية.

وخضع مولر للحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا قبل نهائي مونديال الأندية قبل أسبوعين والتي توج بها العملاق البافاري، وعاد مولر لخوض التدريبات الفردية قبل الالتحاق بالمجموعة لكن النادي البافاري لم يحدد بعد العودة المحتملة للاعب لخوض المباريات.

من جهة أخرى عاد سيرج غنابري إلى تدريبات بطل السداسية للمرة الأولى عقب إصابته في عضلة الفخذ التي تعرض لها في نهائي كأس العالم للأندية أمام تيغريس المكسيكي.

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