اخبار الرياضة

قريميدة : ملعب طرابلس خارج الحسابات والكاف سيقوم بجولة تفتشيه جديدة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة  

كشف الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم المهندس محمد قريميدة أن ملعب طرابلس الدولي خارج حسابات رفع الحظر الذي  أقره الكاف أمس الخميس .

قريميدة قال – عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” – إن موافقة الكاف مشروطة لملعب شهداء بنينا بتنفيذ  عدة ملاحظات خلال  فترة عشرة أيام .

وأشار الكاف أنه سيقوم بجولة تفتشيه جديدة، مطالبًا بتكاثف الجهود لضمان اعتماد الملعب بشكلٍ نهائي .

وكلف الكاف محمد قريميدة بالمتابعة وستكون هناك زيارة لملعب شهداء بنينا  صحبة الأمين العام للاتحاد .

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