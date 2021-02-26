آمال الصقور يتوج بكأس دوري الراحل عبدالناصر سعيد العشلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم نادي الصقور بطبرق دوري حمل اسم النجم الراحل عبدالناصر سعيد العشلة، بمشاركة ستة فرق قسمت إلى مجموعتين.

وتوج فريق آمال الصقور بكأس الدوري عقب فوزه على فريق أكاديمية طبرق بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

وتحصل على لقب هداف الدوري لاعب آمال الصقور محمد عبدالسلام في حين تحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب التونسي أحمد رزقي.

أدار اللقاء الحكم زياد الشركسي وساعده الحكمان موسى العوامي وعثمان بلل ووليد أمحارب كحكم رابع.

وشارك في الدوري فريق آمال الصقور وآمال العين القبة وأكاديمية مرماريكا، وآمال دارنس وأكاديمية طبرق وآمال الهلال.