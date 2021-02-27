الكاف: قرار الحظر عن الملاعب قوبل بفرحة واسعة في ليبيا

نشر موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خبرا عن رفع الحظر بالملاعب الليبية بعد أكثر من سبع سنوات.

وجاء في معرض الخبر أن المنتخب والأندية الليبية لعبت قرابة 100 مباراة اضطرت فيها المنتخبات والأندية الليبية إلى التنقل بين عدد من الدول المجاورة للعب مبارياتها في مختلف المنافسات، وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدمCAF يوم الخميس رفع الحظر عن الملاعب الليبية بعد جولة قام بها وفد من الاتحاد الإفريقي على الملاعب الليبية “طرابلس و بنينا ” بطلب من اللجنة التنفيذية، في 8 فبراير الجاري .

وكان الوفد الذي زار ليبيا قد ضم أعضاء من كل من اللجنة التنفيذية ولجنة الأمن والسلامة ولجنة تراخيص الأندية ، بالإضافة للمدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.

قرار رفع الحظر قوبل بفرحة واسعة في ليبيا بعد الانفراجات السياسية والأمنية الأخيرة ، وتزامن ذلك مع إعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها المهندس عبدالحميد الدبيبة ، والذي التقى وفد CAF خلال زيارته لليبيا وتعهد بتوفير كل الضمانات لعودة اللعب داخل ليبيا.

وقال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني أنه تم التوصية من CAF بمراجعة بعض الملاحظات حول ملعب طرابلس الدولي، مؤكداً أن هناك حالة تفاؤل بإقامة مباراة المنتخب الليبي مع منتخب تونس في تصفيات توتال كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 والمقرر لها 25 مارس القادم على ملعب بنينا ، إضافة لاستقبال مباريات فريق أهلي بنغازي القادمة في دور المجموعات CAF كأس الكونفدرالية.

وأضاف الشلماني أن قرار رفع الحظر يعد البداية من أجل إعادة ليبيا لوضعها الطبيعي في إفريقيا.

وينتظر أن يقوم وفد وفد يمثل الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيارة ليبيا خلال الأيام القادمة من أجل الترتيب لرفع الحظر دولياً ، وكذلك للوقوف على بعض الملفات الإدارية والفنية وتفعيل برامج التطوير التي يقدمها الفيفا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار