“مارسيليا” الفرنسي يُعيد الأرجنتيني “سامباولي” إلى أوروبا

أعلن نادي “مارسيليا” تعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، لمدة موسمين؛ خلفًا للبرتغالي فيلاش بواش، الذي أُقيل من منصبه؛ بسبب سوء نتائج فريق الجنوب الفرنسي.

وذكر النادي، في بيانه، أن عقد “سامباولي” سيمتد حتى يونيو 2023، كما أشاد “مارسيليا” بالمدرب، معتبرًا إياه أحد أبرز المدربين في الساحة العالمية.

وكان “سامباولي” قد قاد منتخب الأرجنتين في مونديال 2018 كما توّج بكوبا أمريكا في مناسبتيْن عامي 2015، و2016، كما درب عدة أندية أبرزها إشبيلية وسانتوس قبل التجربة الأخيرة مع “أتلتيكو مينيرو” البرازيلي.

ويأتي “مارسيليا” في المركز السابع في الدوري الفرنسي بـ 38 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة حيث يسعى الفريق للصعود إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية