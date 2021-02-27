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“أتلتيك بلباو” يعود بتعادل صعب أمام مضيفه “ليفانتي”

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد “أتلتيك بلباو” بتعادل صعب أمام مضيفه “ليفانتي”، بهدف لمثله في المباراة، التي احتضنها ملعب “سيوتات دي فالنسيا”، في افتتاح الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وتقدّم أصحاب الأرض منذ الدقيقة الـ 23 بهدف سجّله روجر مارتي من علامة الجزاء، وعدّل الفريق الباسكي النتيجة في الدقيقة الـ 56، عن طريق المخضرم راؤول غارسيا؛ ليصل إلى هدفه رقم مائة في الدوري الإسباني .

ورفع “ليفانتي” رصيده إلى 32 نقطة، في المركز الثامن، متقدمًا بفارق نقطتين على “أتلتيك بلباو” صاحب المركز التاسع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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