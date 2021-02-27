“الأهلي بنغازي” يستأنف تحضيراته في ظلّ غياب “أرسوف”

لم يجد فريق المشوار الطويل “الأهلي بنغازي”، وقتًا للراحة؛ فالتدريبات انطلقت، فور وصول الفريق إلى بنغازي، قادمًا من مصر بعد ضمانه التأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية أمام موتيما بيمبي الكونغولي في كينشاسا بالذات.

مهمة رفاق جواد رزق، لن تكون سهلة فالفريق عليه التحضير لمواجهتين مؤجلتين في الدوري الممتاز قبل خوض غمار منافسات الكونفدرالية، إذ سيلتقي الصداقة يوم الاثنين، بينما سيحلّ ضيفًا على “الأنوار” في “الأبيار” في الخامس من مارس المقبل.

خلال أسبوع، يجب على “الأهلي” أن يعود لصدارة الدوري الممتاز التي يحتلها الأخضر، برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، لكن “الأهلي” قادرٌ على مشاركته الصدارة، في حال فاز في جميع المباريات المؤجلة، وكان فريق المشوار الطويل قد خاض مباراة الجولة الأولى أمام “الهلال”، وانتهت لصالحه بهدفين لهدف.

“الأهلي”؛ سيدخل لقاءاته المؤجلة من الدوري الممتاز مفتقدًا خدمات مدربه الصربي ديجان ارسوف، الذي سافر إلى بلاده بعد التأهل في الكونفدرالية في زيارة عائلية، ومن المتوقع أن يعود مطلع الأسبوع المقبل.

“الأهلي” قادرٌ على المنافسة في الدوري وكذلك في الكونفدرالية، خاصةً أن الفريق سيخوض المباريات القارية على أرضه بعدما رفع “الكاف” الحظر المفروض على الملاعب الليبية.

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