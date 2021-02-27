قمة الاتحاد والأهلي طرابلس تنتهي بالتعادل السلبي

انتهت قمة الأسبوع الرابع لدوري فئة الناشئين لفريق الدوري الممتاز للاتحاد الفرعي طرابلس والتي جمعت فريق الاتحاد بفريق الأهلي طرابلس بالتعادل السلبي.

سنحت لكل فريق أكثر من فرصة ولكن تألق حارسي الفريقين وتسارع المهاجمين حالا دون اهتزاز الشباك في الشوط الأول والثاني لتنهي المباراة دون أهداف، ويواصل فريق الأهلي طرابلس تصدره برصيد عشر نقاط ويأتي فريق الاتحاد في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط.

يشار إلى أن الاتحاد الفرعي طرابلس لكرة القدم قد وضع فرق الدوري الممتاز في مجموعة واحدة للرفع من المستوى الفني للمسابقة.

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