“الصقور” يستعدّ لخوض معسكر في بنغازي تحضيرًا لمنافسات الدوري

يبدأ فريق “الصقور” معسكره في مدينة بنغازي، ويستمر لمدة عشرة أيام؛ تحضيرًا لانطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى.

ويقود المدرب الوطني عبد الحفيظ اربيش، تدريبات فريق “الصقور”، وكان قد صرح سابقًا، بأن هدفه الأساسي العودة بـ”الصقور” إلى دوري الأضواء، كما تعاقدت الإدارة مع لاعبين محترفين ومعدّ بدني تونسي لتدعيم صفوف الفريق.

ويخوض “الصقور”، خلال معسكر بنغازي، عددًا من المباريات الودّية، بعد التنسيق مع الأندية التي تخوض، الآن، منافسات الدوري الممتاز .

وكان “الصقور” قد خاض مباريات ودّية مع منتخب الشباب وفريق البرانس في مدينة طبرق.

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