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“السويحلي” للكرة الطائرة يتأهّل للسداسي بالعلامة الكاملة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقّق فريق “السويحلي” للكرة الطائرة العلامة الكاملة بـ 24 نقطة، بعد أن استطاع الفوز في كل مبارياته في مجموعة المنطقة الثانية.

|السويحلي”؛ خاض آخر مباراة في المجموعة أمام جاره الاتحاد المصراتي، وحسم اللقاء بنتيجة ثلاثة أشواط دون ردّ، حيث حسم الشوط الأول بـ 27 مقابل 25، والشوط الثاني حسمه بنتيجة 25 مقابل 21 والشوط الثالث حسمه بنتيجة 25 مقابل 23.

وصعد “السويحلي” إلى الدور السداسي، الذي ستحتضنه طرابلس، كأول المجموعة برصيد 24 نقطة، وسيتأهّل، أيضًا، الاتحاد المصراتي الذي حلّ ثانيًا برصيد 18 نقطة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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