الإصابة تُبعد نادال من بطولتي أكابولوكو وروتردام

أعلن لاعب التنس رافائيل نادال انسحابه من بطولة أكابولوكو المكسيكية للتنس وذلك بسبب آلام في الظهر عقب مشاركته في بطولة أستراليا الكبرى خلال الشهر الجاري .

وكشف الماتادور الإسباني أنه لن يشارك في بطولة أكابولوكو التي يحمل لقبها العام الماضي والتي ستنطلق في 15 مارس المقبل بعد مشكلات على مستوى ظهره، حيث أكد أيضا عدم مشاركته في بطولة روتردام الهولندية الأمر الذي قد يعرض مركزه الثاني في التصنيف العالمي للخطر .

وأكد نادال أن هذا العام يعد صعبا على الجميع وبالنسبة له شخصيا بعد خروجه من بطولة أستراليا المفتوحة مبكرا فالاستعداد للبطولات الكبرى المقبلة وعلى رأسها بطولة رولان غاروس تعد أهم أهدافه.

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